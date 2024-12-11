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آخرهم جوميز.. تفاصيل رحيل 4 مدربين من الزمالك إلى الدوري السعودي

11:16 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
  • عرض 24 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 24 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 24 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 24 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 24 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 24 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 24 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 24 صورة
    باتشيكو
  • عرض 24 صورة
    باتشيكو
  • عرض 24 صورة
    باتشيكو
  • عرض 24 صورة
    باتشيكو
  • عرض 24 صورة
    جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز
  • عرض 24 صورة
    جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز
  • عرض 24 صورة
    باتشيكو
  • عرض 24 صورة
    جروس
  • عرض 24 صورة
    باتريس كارتيرون
  • عرض 24 صورة
    كارتيرون
  • عرض 24 صورة
    كارتيرون
  • عرض 24 صورة
    كارتيرون
  • عرض 24 صورة
    كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق
  • عرض 24 صورة
    جروس
  • عرض 24 صورة
    باتشيكو
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كتب - وائل توفيق:

تصدر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد قرار رحيله عن تدريب القلعة البيضاء وخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي مع فريق الفتح.

ويعتبر جوزيه جوميز، هو المدرب الرابع الذي يرحل من الزمالك لأحد الأندية السعودية، بعدما سبقه أكثر من مدرب في السنوات الماضية.

البداية كانت من المدرب الفرنسي البرتغالي جايمي باتشيكو، بعدما قرر ترك الفريق في موسم 2015، وانتقاله لتدريب فريق الشباب السعودي، وسدد الشرط الجزائي 300 ألف دولار.

ثم واصل المدرب السويسري كريستيان جروس، سلسلة انتقال مدربي الزمالك للأندية السعودية، حين رحل عن الفارس الأبيض في 2019 لتدريب أهلي جدة السعودي.

وتكرر الأمر مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بعدما ترك الفريق في ديسمبر 2020، ورحل لتدريب نادي التعاون السعودى، وسدد حينها الشرط الجزائي المقدر بـ250 ألف دولار.

وودع جوزيه جوميز جماهير نادي الزمالك اليوم الأربعاء، بعدما تواجد في مقر النادي صباح اليوم لتوديع اللاعبين، بعدما فشلت جميع محاولات مجلس الإدارة لإقناعه بالعدول عن قراراه.

جدير بالذكر أن جوزيه جوميز تولي القيادة الفنية للفريق الأول بالزمالك في 1 فبراير الماضي، وقاد الفارس الأبيض في 47 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 27 لقاء وتعادل في 9 مبارات، وخسر في 11 مواجهة، وحقق بطولتي كأس الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

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