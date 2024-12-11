الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة حارسه في لقاء حرس الحدود

كتبت - نهى خورشيد

كشف مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي الدراويش في مباراة فريقه أمام حرس الحدود بكأس الرابطة.

وأوضح الباز في تصريحات للمركز الإعلامي أن اللاعب يعاني من شد في العضلة الضامة اليمنى، وسيتم إجراء فحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن نتائج الفحوصات ستحدد خطة العلاج اللازمة وموعد مشاركة عبد المنعم في التدريبات والمباريات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تلقى هزيمة من نظيره حرس الحدود بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية.