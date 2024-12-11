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"العقاب وقتي".. مدرب منتخب مصر السابق يثير الجدل بتعليق على مباراة باتشوكا وبوتافوجو

10:03 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    احتفال لاعبي باتشوكا
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    هدف فريق بوتافوجو في مرمى باتشوكا
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علق محمود فايز، المدرب المساعد لمنتخب مصر سابقًا على أحداث مباراة باتشوكا وبوتافوجو التي أقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024.

وكتب في منشور على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل ما الواحد يتفرج على الكورة أكتر ويشوف ويحاول يدرس ويحلل ويوصل لنتائج وحقائق قابلة للدراسة، تيجي الكورة تديك قلم وكل مرة تاخده على غفلة".

وأضاف: "بالتأكيد الموسم المضغوط لبوتافوجو ونهائي كوبا ليبرتادوريس مع ضغط مباريات الدوري وآخر جوله من ٣ أيام في قارة تانية والفوز بالدوري، مع الوصول أمس فقط للدوحة، مع إراحة ٦ لاعبين أساسيين، كل ده أثر بشكل كبر، ولكن الكوره تعترف باحترام الخصم".

وأضاف: "باتشوكا احترم جداً بوتافوجو، على العكس تماماً (مع كل العوامل السابقه) مدرب بوتافوجو صرح إنه يحلم بمباراة ريال مدريد، وأحلم بقي يا سيدي بالريال على راحتك بس في بيتكوا، وتصريح اللاعب خيسوس: (سنواجهه ريال مدريد كفريق برازيلي)، عمل Skip لفريقين بكل غرور وتعالي.. فكان العقاب وقتي".

يذكر أن باتشوكا فاز على بوتافوجو بثلاثة أهداف دون مقابل.

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