"سنفتقدك".. دونجا يوجه رسالة وداعية مؤثرة إلى جوميز

كتبت - نهى خورشيد:

وجه نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة خاصة إلى البرتغالي جوزيه جوميز بعد رحيل بشكل رسمي على تدريب الفارس الأبيض.

ونشر دونجا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورتين له رفقة جوميز مع رسالة:"شكرًا لك على كل ما قدمته من التزام وإرشادات ملهمة، وقد تعلمت الكثير منك".

وأضاف دونجا:" لقد كان العمل معك شرفًا لي سنفتقدك، ونتمنى لك التوفيق في رحلتك القادمة!".