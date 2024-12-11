"دوري مصري وكونفدرالية".. مباريات الزمالك المقبلة بعد رحيل جوميز

كتب - يوسف محمد:

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل رسمي، رحيله عن تدريب الفريق دون الكشف عن وجهته المقبلة.

ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن البديل الأنسب للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، في تولي القيادة الفنية للفارس الأبيض، خاصة في ظل إقبال الفريق على عدد من المباريات الهامة حتى نهاية عام 2024.

وينافس الزمالك على أكثر من بطولة خلال الفترة المقبلة، أبرزها بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتبقى للزمالك 4 مباريات خلال العام الحالي 2024، بينهم ثلاثة مباريات في بطولة الدوري المصري ومباراة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقب مباراة الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل، سيكون أمام ثلاثة مباريات بالدوري المصري خلال العام الحالي، المباراة الأولى ستكون يوم 19 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري، أمام فريق سيراميكا كليوباترا.

كما يلتقي نادي الزمالك فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويختتم الفارس الأبيض مبارياته في عام 2024، بمواجهة فريق الاتحاد السكندري يوم 29 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

أقرأ أيضاً:

هاني أبوريدة يهنئ السعودية بتنظيم كأس العالم 2034

بقلب مكسور ودموع تنحدر .. جوزيه جوميز يودع جماهير الزمالك