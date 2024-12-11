لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باتشوكا

0 0
19:00

بوتافوجو

كأس رابطة الأندية المحترفة

حرس الحدود

2 1
17:00

الإسماعيلي

كأس رابطة الأندية المحترفة

الجونة

1 0
17:00

سموحة

كأس رابطة الأندية المحترفة

مودرن سبورت

- -
20:00

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح يفجر مفاجأة: لن أوافق على تدريب الزمالك لهذا السبب

05:39 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

فريق الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف محمد صلاح نجم الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي دياموند، موقفه من قيادة نادي الزمالك بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل جوزيه جوميز.

وقال محمد صلاح في تصريحات إذاعية: "لن أوافق على تولي الزمالك بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية، لأن مسألة المؤقت مرحلة وانتهت بالنسبة لي".

أكمل: "أتمنى أن يتم منح الفرصة كاملة لأي مدرب، والأسماء المميزة كثيرة، ومعتمد جمال قدم نتائج مميزة وحين خسروا تمت إقالته، وذلك لأنه كان مدربًا مؤقتًا.

وعن تعاقد الزمالك مع ميكالي رد صلاح: "ميكالي رجل متعاقد مع اتحاد الكرة، ولابد أن يتوقع الجميع شيء جيد، وكل من سيأتي حاليًا سينجح مع الزمالك، حتى لو كان مدربا مستواه 50 أو 60%، لأن كوالتي اللاعبين والجماهير تساعد أي مدرب".

جدير بالذكر، أن البرتغالي جوزيه جوميز، أخطر الزمالك برحيله بشكل رسمي، وعدم الاستمرار مع الفريق الأبيض، لتلقيه عرضا مغريا لتدريب أحد الفرق السعودية.

اقرأ أيضا:

رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)

بقلب مكسور ودموع تنحدر .. جوزيه جوميز يودع جماهير الزمالك

الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك محمد صلاح جوميز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة