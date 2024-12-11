محمد صلاح يفجر مفاجأة: لن أوافق على تدريب الزمالك لهذا السبب

كتب- محمد خيري:

كشف محمد صلاح نجم الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي دياموند، موقفه من قيادة نادي الزمالك بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل جوزيه جوميز.

وقال محمد صلاح في تصريحات إذاعية: "لن أوافق على تولي الزمالك بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية، لأن مسألة المؤقت مرحلة وانتهت بالنسبة لي".

أكمل: "أتمنى أن يتم منح الفرصة كاملة لأي مدرب، والأسماء المميزة كثيرة، ومعتمد جمال قدم نتائج مميزة وحين خسروا تمت إقالته، وذلك لأنه كان مدربًا مؤقتًا.

وعن تعاقد الزمالك مع ميكالي رد صلاح: "ميكالي رجل متعاقد مع اتحاد الكرة، ولابد أن يتوقع الجميع شيء جيد، وكل من سيأتي حاليًا سينجح مع الزمالك، حتى لو كان مدربا مستواه 50 أو 60%، لأن كوالتي اللاعبين والجماهير تساعد أي مدرب".

جدير بالذكر، أن البرتغالي جوزيه جوميز، أخطر الزمالك برحيله بشكل رسمي، وعدم الاستمرار مع الفريق الأبيض، لتلقيه عرضا مغريا لتدريب أحد الفرق السعودية.

اقرأ أيضا:

رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)

بقلب مكسور ودموع تنحدر .. جوزيه جوميز يودع جماهير الزمالك