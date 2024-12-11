بقلب مكسور ودموع تنحدر .. جوزيه جوميز يودع جماهير الزمالك

كتب- محمد خيري:

ودع جوزيه جوميز، نادي الزمالك، وأعلن بشكل رسمي الرحيل عن القلعة البيضاء، دون توضيح وجهته المقبلة.

وكتب جوزيه جوميز في بيان من وكيله للصحفيي: "بقلب مكسور ودموع تنحدر على وجهي، أكتب هذه الكلمات، وضع الله في طريقي هذا الشرف العظيم لخدمة نادي الزمالك الكبير".

أضاف: "كنت محظوظًا بلقاء هؤلاء المدراء الذين قاموا بتعييني، مما فتح الأبواب أمامي لمصر ولكرة القدم المصرية، وسمح لي بمعرفة شعبها المدهش، الذي قد تعلقت به".

أكمل: "أشعر بحب لا نهائي للشعب المصري بشكل عام ولأنصار الزمالك بشكل خاص".

وأوضح: "أنا ممتن للرئيس الذي وثق بي وأعطاني هذه الفرصة، وأحمل في قلبي جميع اللاعبين الذين عملت معهم؛ كانوا ولا يزالون أبطال مقاتلين، لقد عانينا معا في رحلة الفوز بكأسين هامين خلال العشرة أشهر الماضية".

وأردف: "شكرًا لكم، شعب مصر، على كل الحب، وشكرًا خاصًا لأنصار الزمالك، المحاربون اللذين ساعدونا على الفوز".

وتابع: "وبدون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص خلال هذه الفترة، رفضت العديد من العروض الجيدة جدًا، لأنني أحب الزمالك".

وأتم تصريحاته: "لكنني الآن قررت إنهاء عقدي مع الزمالك لأنني أشعر أن الظروف اللازمة لمواصلة جلب الألقاب لأنصارنا غير موجودة. أتمنى مع رحيلي أن يتحسن كل شئ بداخل الزمالك عملاق الكرة العالمية، هذا ليس الوداع بل إلى لقاء آخر".

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