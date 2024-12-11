رحيل جوميز بالدموع عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)

كتب- محمد خيري:

تأكد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز، عن تدريب نادي الزمالك بشكل رسمي، بعدما تلقى عرضا مغريا من أحد الفرق السعودية.

جوزيه جوميز أخطر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، برغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الفترة الحالية وعدم الاستمرار بعد تلقيه عرضا مميزا.

ويقدم موقع "مصراوي" تغطية خاصة لتفاصيل رحيل جوزيه جوميز، لتولي أحد الفرق السعودية وفقا للتقارير الصحفية التي كشفت أنه نادي الفتح.

مصراوي يكشف تفاصيل جلسة جوميز مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تفاصيل جلسة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، مع حسين لبيب رئيس النادي من أجل الاتفاق على الرحيل بشكل ودي (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

جوميز يصل نادي الزمالك بصحبة جميع اللاعبين

وصل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، إلى مقر النادي الأبيض بصحبة جميع اللاعبين (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

"الكل عاوزك".. ميدو يفاجئ جوميز في مران الزمالك

تواجد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، في مران الأبيض الذي يقام حاليا، من أجل الجلوس مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

ماذا فعل جوميز داخل نادي الزمالك؟

تواجد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، داخل مقر القلعة البيضاء صباح اليوم الأربعاء لتوديع اللاعبين (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

دون تدخل جوميز.. تفاصيل مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية دون تدخل جوميز (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

بديل جوميز.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة نادي الزمالك

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا طارئا، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، لبحث بديل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

تواجد في المران.. هل يتولى ميدو تدريب الزمالك؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة تولي أحمد حسام ميدو، نجم الفريق السابق، تولي قيادة الأبيض في الفترة المقبلة بدلا من البرتغالي جوزيه جوميز الذي ي أعلن الرحيل عن الأبيض (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

جوميز يودع الزمالك بالدموع

ودع جوزيه جوميز، نادي الزمالك، وأعلن بشكل رسمي الرحيل عن القلعة البيضاء، دون توضيح وجهته المقبلة (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

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