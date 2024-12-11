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محمد عبدالمنصف: تحت أمر نادي الزمالك في أي وقت.. والجميع يعلم سبب رحيلي

03:29 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

محمد عبد المنصف

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كتب- محمد خيري:

كشف محمد عبدالمنصف، مدرب حراس مرمى فريق الزمالك السابق، موقفه من التواجد في الجهاز الفني الجديد للقلعة البيضاء خلال الساعات الفترة المقبلة.

وأخطر جوزيه جوميز المدير الفني الحالي للزمالك، مجلس الإدارة، برحيله عن الأبيض، بعدما تلقى عرضا مغريا من أحد الفرق السعودية.

قال محمد عبدالمنصف في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "أنا تحت أمر نادي الزمالك في أي وقت ولم يتحدث معي أحد حتى الآن، بشأن التواجد في الجهاز الفني الجديد بعد رحيل جوميز".

أضاف: "علاقتي مميزة مع جميع رجال المجلس الحالي، ويعلمون جيدا سبب رحيلي وأنه لم يكن فني، ولكن بسبب هجوم صفحات السوشيال ميديا وليس لأمور فنية".

أكمل: "وقت تولي مسئولية حراسة المرمى في الزمالك، كان محمد عواد في أعلى مستوى، ومحمد صبحي ضمن صفوف منتخب مصر".

وأتم تصريحاته: "التواجد في نادي الزمالك هو حلم لكل زملكاوي، وشرف كبير ليا وأنتظر حسم الأمور وبالطبع أتمنى أكون موجود في الجهاز الجديد".

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