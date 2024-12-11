رحيل الجميع.. 15 قرارًا عاجلًا لاتحاد الكرة الجديد برئاسة "أبو ريدة"
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كتب- محمد خيري:
عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعاً قبل ظهر اليوم بعد إعلان فوزه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت أمس.
وحرص المهندس هاني أبوريدة و جميع أعضاء مجلس الإدارة الجديد على توجيه التحية و الشكر لمجلس الإدارة المنتهية ولايته متمنين لجميع أعضائه التوفيق.
كما اتخذ المجلس خلال اجتماعه القرارات التالية:
1- تكليف حسين عوض بالعمل مديرا ماليا للاتحاد ومحمد زاهر نائباً للمدير المالي.
2- تكليف الإدارات التنفيذية و المالية بتشكيل لجان لإنهاء عمليات التسليم و التسلم في خلال عشرة أيام من تاريخه.
3- تكليف المدير التنفيذي بتقديم تقرير عن أي تعيينات أو تعاقدات تمت خلال الشهور الستة الأخيرة لبحث قانونيتها و جدواها.
4- توجيه الشكر لجميع لجان الاتحاد وتكليف الإدارات بتسيير الأعمال بشكل مؤقت.
5- قبول استقالة لجنة الحكام و تشكيل لجنة لإدارة شئون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي، وتضم كلاً من وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى وجهاد جريشة و الدكتور عزب حجاج وفهيم عمر، مع تعيين چيمس حنا مديراً مالياً للحكام و تكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل.
6- توجيه الشكر للجان الفروع و تكليف المدير التنفيذي و المدير المالي لكل فرع منها بتسيير الأعمال لحين التشكيل الجديد.
7- تشكيل لجنة برئاسة السيد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة لتقديم دراسة تفصيلية عن الموقف المالي للاتحاد وعرضه على المجلس في اجتماعه المقبل.
8- تشكيل لجنة برئاسة السيد المستشار أحمد حلمي الشريف وطارق أبو العينين عضوي المجلس لمراجعة العقود الخاصة بالاتحاد.
9- تشكيل لجنة برئاسة محمد الشربيني والسيد مصطفى أبو زهرة عضوي المجلس و الدكتور أشرف موسى لتقديم تقرير مفصل عن الفروع قبل إعادة تشكيلها.
10- تكليف الإدارة الفنية بتقديم تقرير عن المنتخبات الوطنية مرفقاً به التزاماتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لعرضه على اللجنة الفنية عقب تشكيلها، بالإضافة إلى عرض لما تم بخصوص مشروعات الاتحاد الدولي و برامج التطوير.
11- تكليف سيد بخيت مديراً لإدارة المسابقات بالتنسيق و عرض الموقف الحالي لكل الأقسام قبل اتخاذ أي قرارات تخص المواسم المقبلة.
12- تكليف وليد درويش عضو المجلس بدراسة وعرض موقف مسابقات المراحل السنية بكل مسمياتها.
13- تكليف السيدة إيناس مظهر عضو المجلس وهيام بركة بعرض الموقف الخاص بنشاط الكرة النسائية بجميع مستوياتها.
14- تكليف أسامة إسماعيل بالعمل مديراً لإدارة الإعلام و تقديم تصوره لاحتياجات الإدارة للفترة المقبلة مع تكليفه بالقيام بدور المتحدث الإعلامي للاتحاد.
15- التنبيه على جميع المنتمين للاتحاد في ادارته ولجانه و فروعه والمنتخبات الوطنية بعدم الظهور أو الحديث لوسائل الإعلام المختلفة دون إذن مسبق.
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