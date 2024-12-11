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تواجد في المران.. هل يتولى ميدو تدريب الزمالك؟

02:44 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

ميدو وعبدالواحد لسيد ومحمد عبدالمنصف

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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة تولي أحمد حسام ميدو، نجم الفريق السابق، تولي قيادة الأبيض في الفترة المقبلة بدلا من البرتغالي جوزيه جوميز الذي ي أعلن الرحيل عن الأبيض.

وأخطر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، برغبته في الرحيل عن الأبيض بعد تلقيه عرضا من أحد الأندية السعودية بمقابل مادي كبير.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمواقع مصراوي، أن أحمد حسام ميدو، تواجد في مران الفريق الأبيض صباح اليوم، لتحفيز اللاعبين عقب علمه برحيل جوميز وليس لأي شيء آخر.

وأضاف المصدر، أن مجلس الإدارة، لم يفتح أي حوار مع "ميدو"، بشأن تولي تدريب الزمالك في الفترة المقبلة، ولو بشكل مؤقت، وهناك اجتماعا في الخامسة مساء اليوم لتحديد بديل المدير الفني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ميدو تدريب الزمالك أحمد حسام ميدو
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