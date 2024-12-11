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بديل جوميز.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة نادي الزمالك

02:14 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    جوميز وأحمد سليمان
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    جوميز وأحمد مجدي من تدريبات الزمالك اليوم
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    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
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    جوميز وأحمد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 18 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 18 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 18 صورة
    جوميز
  • عرض 18 صورة
    جوميز
  • عرض 18 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 18 صورة
    جوميز وأحمد سليمان
  • عرض 18 صورة
    تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع جوميز ولاعبو الفريق
  • عرض 18 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 18 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 18 صورة
    جوميز وعبدالواحد من تدريبات الزمالك
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    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي 4_2
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    جوميز
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    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي_3
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كتب- محمد خيري:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا طارئا، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، لبحث بديل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وأخطر جوزيه جوميز، مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، برحيله عن الأبيض، بعدما تلقى عرضا مغريا من أحد الفرق السعودية.

وأوضح المصدر، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا عاجلا في الخامسة مساء، لاختيار بديل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وأوضح المصدر، أنه هناك عددا من المقترحات لدى مجلس الإدارة، مناه اختيار مدرب مصري مؤقت للمرحلة الحالية، والأخرى التعاقد مع مدير فني أجنبي له سيرة ذاتية مميزة، يليق باسم الزمالك.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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