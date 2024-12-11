بديل جوميز.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة نادي الزمالك

كتب- محمد خيري:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا طارئا، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، لبحث بديل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وأخطر جوزيه جوميز، مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، برحيله عن الأبيض، بعدما تلقى عرضا مغريا من أحد الفرق السعودية.

وأوضح المصدر، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا عاجلا في الخامسة مساء، لاختيار بديل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وأوضح المصدر، أنه هناك عددا من المقترحات لدى مجلس الإدارة، مناه اختيار مدرب مصري مؤقت للمرحلة الحالية، والأخرى التعاقد مع مدير فني أجنبي له سيرة ذاتية مميزة، يليق باسم الزمالك.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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