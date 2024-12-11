دون تدخل جوميز.. تفاصيل مران الزمالك وظهور شيكابالا وعودة صبحي

كتب- محمد خيري:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ولم يتولى جوميز مران الفريق، حيث حضر لتوديع اللاعبين وجمع متعلقاته فقط، بعدما اخطر مجلس الإدارة بالرحيل.

وتم التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات بالأمس عقب عودة بعثة الزمالك من نيجيريا عقب خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي المقابل، انتظم محمد صبحي حارس مرمى الفريق في التدريبات الجماعية للأبيض بعدما كان يعاني من آلام في الظهر، تعرض لها قبل مباراة إنيمبا النيجيري الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية استعداداً للفترة المقبلة.

كما واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق برنامجه التأهيلي الذي يخضع له على هامش مران اليوم الأربعاء.

وفي نفس الوقت أدى محمد السيد لاعب الوسط تدريبات تاهيلية خلال مرانه اليوم في ظل إصابته بمزق في منشأ العضلة الأمامية.

وخاض ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، حيث يعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

اقرأ أيضا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا