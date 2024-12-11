لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باتشوكا

- -
19:00

بوتافوجو

كأس رابطة الأندية المحترفة

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

كأس رابطة الأندية المحترفة

الجونة

- -
17:00

سموحة

كأس رابطة الأندية المحترفة

مودرن سبورت

- -
20:00

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"ودعهم وغادر في سيارة خاصة".. ماذا فعل جوميز داخل نادي الزمالك؟

12:41 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    جوميز وأحمد سليمان
  • عرض 16 صورة
    جوميز وأحمد مجدي من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 16 صورة
    جوميز وأحمد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 16 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 16 صورة
    جوميز
  • عرض 16 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 16 صورة
    جوميز
  • عرض 16 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 16 صورة
    جوميز وأحمد سليمان
  • عرض 16 صورة
    تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع جوميز ولاعبو الفريق
  • عرض 16 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 16 صورة
    جوميز وأحمد مجدي
  • عرض 16 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 16 صورة
    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي_3
  • عرض 16 صورة
    جوميز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تواجد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، داخل مقر القلعة البيضاء صباح اليوم الأربعاء.

وخاض الزمالك مرانه صباح اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الأحد 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك، تواجد جوميز في مران الزمالك، لتوديع اللاعبين فقط، ولم يتولى المران، وترك هذه المهمة إلى المساعدين.

وأضاف المصدر، أن جوميز ترك النادي بعد 30 دقيقة تقريبا، وغادر في سيارة خاصة، بعد وداع الجميع في إشارة لعدم حضوره مرة أخرى داخل نادي الزمالك.

وكشفت بعض التقارير السعودية، اتفاق جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، مع نادي الفتح السعودي لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك جوميز رحيل جوميز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة