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"8 في حالة صعبة والباقي بالماسكات".. سر إلغاء جوميز مباراة الزمالك ودياموند

12:30 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    مران فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    زياد الباسل مع الفريق الاول للزمالك
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    فريق الزمالك
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    أية إبراهيم لاعبة الزمالك وزوجها عادل حسين مدرب الفريق وأحمد رمضان مدرب توت عنخ آمون
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    فريق الزمالك
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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، سبب إلغاء البرتغالي، جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق مباراة دياموند الودية التي كان مقرر لها اليوم.

وأعلن نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، عن خوض مباراة ودية مع فريق دياموند اليوم الأربعاء، بناء على قرار جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لتجهيز جميع اللاعبين قبل مواجهة المصري المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

واقترب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، من الرحيل، بعد تلقيه عرضا مغريا من أحد الفرق السعودية، وأخطر مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

وربط البعض إلغاء ودية دياموند من جانب المدير الفني البرتغالي، بسبب وداعه للاعبين ومغادرته للنادي.

وأوضح المصدر، أن سر إلغاء المباراة الودية هو، تعرض 8 لاعبين لنزلة برد شديدة وارتفاع درجة حرارة، منذ العودة من نيجيريا، بجانب خوض باقي اللاعبين التدريب بالماسكات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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جوميز الغاء مباراة الزمالك ودياموند نادي الزمالك فريق الزمالك
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