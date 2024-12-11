"8 في حالة صعبة والباقي بالماسكات".. سر إلغاء جوميز مباراة الزمالك ودياموند

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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، سبب إلغاء البرتغالي، جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق مباراة دياموند الودية التي كان مقرر لها اليوم.

وأعلن نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، عن خوض مباراة ودية مع فريق دياموند اليوم الأربعاء، بناء على قرار جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لتجهيز جميع اللاعبين قبل مواجهة المصري المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

واقترب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، من الرحيل، بعد تلقيه عرضا مغريا من أحد الفرق السعودية، وأخطر مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

وربط البعض إلغاء ودية دياموند من جانب المدير الفني البرتغالي، بسبب وداعه للاعبين ومغادرته للنادي.

وأوضح المصدر، أن سر إلغاء المباراة الودية هو، تعرض 8 لاعبين لنزلة برد شديدة وارتفاع درجة حرارة، منذ العودة من نيجيريا، بجانب خوض باقي اللاعبين التدريب بالماسكات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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