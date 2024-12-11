"صدمة لبيب من الراتب السعودي".. مصراوي يكشف تفاصيل جلسة جوميز مع الزمالك

صدمة لجوميز.. عدد المباريات التي يغيب عنها بنتايك مع الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تفاصيل جلسة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، مع حسين لبيب رئيس النادي من أجل الاتفاق على الرحيل بشكل ودي.

وأوضح المصدر، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن جوزيه جوميز أبلغ حسين لبيب بتلقيه عرضًا مغريًا بقيمة 250 ألف دولار في الشهر، وصعب رفضه.

وأضاف المصدر، أن جوميز عبّر عن تمسكه بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية رغم أنه لم يحصل على راتبه منذ ثلاثة شهور تقريبًا، ولكنه لديه فرصة جيدا جدا ماديا لا يمكن رفضها حاليا.

أكمل المصدر، أن حسين لبيب وعد المدرب البرتغالي بتعديل راتبه من خلال حصول على ضعف الراتب الحالي أي حوالي 130 ألف دولار إلى جانب دفع المستحقات المتأخرة، وأيضا تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، لكن جاء رد جوميز النهائي بتمسكه بالرحيل.

جدير بالذكر، أن التقارير السعودية، كشفت خلال الساعات الماضية، اتفاق جوميز مع نادي الفتح السعودي، لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

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