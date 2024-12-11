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بعد قرار الرحيل.. ماذا قدم جوزيه جوميز مع الزمالك خلال 10 أشهر؟

11:15 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

جوزيه جوميز

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كتبت-هند عواد:

اقتربت نهاية البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الفريق، بعد إبلاغه لإدارة الأبيض، بالرحيل لتلقيه عرضا آخر.

وتولى جوزيه جوميز تدريب الزمالك، يوم 1 فبراير 2024 حتى الآن، ومن المفترض أن يستمر عقده مع الفريق حتى 30 يناير 2025.

ولعب جوزيه جوميز 47 مباراة مع الزمالك، خلال 10 أشهر (314 يوما)، فاز في 27 مباراة وتعادل في 9 مباريات، فيما خسر 11 لقاء.

وحقق جوزيه جوميز لقبين مع الزمالك، الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، والسوبر الأفريقي على حساب الغريم التقليدي الأهلي.

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