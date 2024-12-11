اجتماع عاجل ووداع محتمل.. ماذا يحدث بين جوميز ونادي الزمالك؟

متابعة: وائل توفيق - محمد خيري - هند عواد - محمد القرش:

يجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حسين لبيب، مع جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الآن، بعد قرار البرتغالي بالاعتذار عن عدم الاستمرار في القيادة الفنية.

ويعرض لكم "مصراوي" تغطية خاصة لآخر تطورات أزمة الزمالك ورحيل جوميز، خلال الروابط التالية:

اجتماع عاجل بين حسين لبيب وجوزيه جوميز

يجتمع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الآن، بعد قرار الأخير بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأرقام تكشف مفاجأة للزمالك بعد قرار جوميز بالرحيل

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، أن المدير الفني، جوزيه جوميز، أرسل برسالة إلى رئيس النادي حسين لبيب، يبلغه اعتذاره عن مهتمه ويفضل الرحيل بشكل ودي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول رد فعل من الزمالك بعد مكالمة جوميز والتفكير في الرحيل

شهدت الساعات القليلة الماضية جدلا واسعا، بعد انتشار أنباء تشير لرغبة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في الرحيل عن الزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد قرار الرحيل عن الزمالك.. وجهة جوزيه جوميز الأقرب

أبلغ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، إدارة النادي، بالاعتذار عن عدم الاستمرار مع الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصدر يكشف "لمصراوي" حقيقة رحيل جوميز عن الزمالك

انتشرت عدد من الأنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تُشير لرحيل المدرب البرتغالي، جوزيه جوميز، عن القيادة الفنية للفريق الأول بنادي الزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل جوميز مع الزمالك

فجر الناقد الرياضي، عمرو جاب الله، مفاجأة بشأن مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مع الزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا