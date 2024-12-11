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اجتماع عاجل بين حسين لبيب وجوزيه جوميز

12:10 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 15 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 15 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 15 صورة
    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 15 صورة
    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي_3
  • عرض 15 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 15 صورة
    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي 4_2
  • عرض 15 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 15 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 15 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 15 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 15 صورة
    رئيس الزمالك وجوزيه جوميز
  • عرض 15 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك
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كتبت-هند عواد:

يجتمع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الآن، بعد قرار الأخير بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

وكتب أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اجتماع بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك و جوزيه جوميز الآن".

وكشف برنامج الكورة مع فايق، رحيل جوميز عن الزمالك مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده، لحصوله على عرض آخر.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أن نادي الفتح السعودي أنهى اتفاقه مع جوزيه جوميز، لتدريب الفريق لباقي الموسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

جوزيه جوميز الزمالك اجتماع حسين لبيب وجوزيه جوميز
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