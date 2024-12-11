اجتماع عاجل بين حسين لبيب وجوزيه جوميز

ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل جوميز مع الزمالك

بعد قرار الرحيل عن الزمالك.. جوزيه جوميز ينهي اتفاقه مع هذا النادي

أول رد فعل من الزمالك بعد مكالمة جوميز والتفكير في الرحيل

كتبت-هند عواد:

يجتمع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الآن، بعد قرار الأخير بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

وكتب أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اجتماع بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك و جوزيه جوميز الآن".

وكشف برنامج الكورة مع فايق، رحيل جوميز عن الزمالك مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده، لحصوله على عرض آخر.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أن نادي الفتح السعودي أنهى اتفاقه مع جوزيه جوميز، لتدريب الفريق لباقي الموسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي.