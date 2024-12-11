الأرقام تكشف مفاجأة للزمالك بعد قرار جوميز بالرحيل
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كتب- وائل توفيق:
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، أن المدير الفني، جوزيه جوميز، أرسل برسالة إلى رئيس النادي حسين لبيب، يبلغه اعتذاره عن مهتمه ويفضل الرحيل بشكل ودي.
وبين جوميز في رسالته بأن استقبل عرضًا برقم 5 أضعاف ما يتقاضاه من الزمالك، حسب المصدر.
يتقاضى جوميز من الزمالك 70 ألف دولار شهريًا.
وبالعودة إلى مسيرة المدير الفني البرتغالي، جوزيه جوميز، يتضح أن مسيرته لم تزيد عن عام في معظم الأندية التي دربها، سواء، في البرتغال أو إسبانيًا أو السعودية التي يقصدها حاليًا وفقًا للأخبار المتداولة هناك.
مسيرة جوزيه جوميز مع الأندية:
نادي مول فيهيرفار المجري
من ديسمبر 2013 إلى 4 سبتمبر 2014
نادي التعاون السعودي
من 4 سبتمبر 2014 إلى 30 مايو 2016
نادي الأهلي السعودي
من 1 يوليو 2016 إلى 2 أكتوبر 2016
نادي بني ياس
من 22 أكتوبر 2016 إلى 28 يونيو 2017
نادي التعاون السعودي
21 مارس 2017 إلى 30 يونيو 2018
نادي رايو آفي البرتغالي
من 1 يوليو 2018 إلى 21 ديسمبر 2018
نادي ريدنج
22 ديسمبر 2018 إلى 9 أكتوبر 2019
نادي ماريتيمو
من 14 نوفمبر 2019 إلى 26 يوليو 2020
نادي التعاون
22 أغسطس 2021 إلى 31 مارس 2022
نادي نونفيرادينا بدوري الدرجة الثانية الإسباني
من 1 يوليو 2022 إلى 19 نوفمبر 2022
نادي مارتيمو
من 14 ديسمبر 2022 إلى 30 يونيو 2023
نادي ديسبورتيفو دي شافيز
من 1 يوليو 2023 إلى 19 سبتمبر 2023
نادي الزمالك
من 1 فبراير 2024.. حتى الآن
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