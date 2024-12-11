الأرقام تكشف مفاجأة للزمالك بعد قرار جوميز بالرحيل

بعد قرار الرحيل عن الزمالك.. جوزيه جوميز ينهي اتفاقه مع هذا النادي

أول رد فعل من الزمالك بعد مكالمة جوميز والتفكير في الرحيل

كتب- وائل توفيق:

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، أن المدير الفني، جوزيه جوميز، أرسل برسالة إلى رئيس النادي حسين لبيب، يبلغه اعتذاره عن مهتمه ويفضل الرحيل بشكل ودي.

وبين جوميز في رسالته بأن استقبل عرضًا برقم 5 أضعاف ما يتقاضاه من الزمالك، حسب المصدر.

يتقاضى جوميز من الزمالك 70 ألف دولار شهريًا.

وبالعودة إلى مسيرة المدير الفني البرتغالي، جوزيه جوميز، يتضح أن مسيرته لم تزيد عن عام في معظم الأندية التي دربها، سواء، في البرتغال أو إسبانيًا أو السعودية التي يقصدها حاليًا وفقًا للأخبار المتداولة هناك.

مسيرة جوزيه جوميز مع الأندية:

نادي مول فيهيرفار المجري

من ديسمبر 2013 إلى 4 سبتمبر 2014

نادي التعاون السعودي

من 4 سبتمبر 2014 إلى 30 مايو 2016

نادي الأهلي السعودي

من 1 يوليو 2016 إلى 2 أكتوبر 2016

نادي بني ياس

من 22 أكتوبر 2016 إلى 28 يونيو 2017

نادي التعاون السعودي

21 مارس 2017 إلى 30 يونيو 2018

نادي رايو آفي البرتغالي

من 1 يوليو 2018 إلى 21 ديسمبر 2018

نادي ريدنج

22 ديسمبر 2018 إلى 9 أكتوبر 2019

نادي ماريتيمو

من 14 نوفمبر 2019 إلى 26 يوليو 2020

نادي التعاون

22 أغسطس 2021 إلى 31 مارس 2022

نادي نونفيرادينا بدوري الدرجة الثانية الإسباني

من 1 يوليو 2022 إلى 19 نوفمبر 2022

نادي مارتيمو

من 14 ديسمبر 2022 إلى 30 يونيو 2023

نادي ديسبورتيفو دي شافيز

من 1 يوليو 2023 إلى 19 سبتمبر 2023

نادي الزمالك

من 1 فبراير 2024.. حتى الآن

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