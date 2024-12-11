أول رد فعل من الزمالك بعد مكالمة جوميز والتفكير في الرحيل

ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل جوميز مع الزمالك

بعد قرار الرحيل عن الزمالك.. جوزيه جوميز ينهي اتفاقه مع هذا النادي

كتب - محمد خيري:

شهدت الساعات القليلة الماضية جدلا واسعا، بعد انتشار أنباء تشير لرغبة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في الرحيل عن الزمالك.

وقال مصدر "لمصراوي" إن جوزيه جوميز تواصل مع حسين لبيب مباشرة من أجل الاعتذار عن الاستمرار في القيادة الفنية للفريق.

وأوضح المصدر أن جوميز تلقى عرضا مقابل 5 أضعاف الذي يتقاضاه مع الزمالك، لذلك من الصعب الاستمرار مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن مجلس الزمالك في اجتماع طارئ غدا الأربعاء، من أجل الاستقرار على بديل للمدرب حال رفضه الاستمرار.

وذكر المصدر أن جوزيه جوميز وجهازه المعاون يتقاضون مبلغ 70 ألف دولار شهريا.

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