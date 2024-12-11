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أول رد فعل من الزمالك بعد مكالمة جوميز والتفكير في الرحيل

12:00 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    جوميز وأحمد مجدي من تدريبات الزمالك اليوم
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    جوميز
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    جوزيه جوميز
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    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
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    جوميز
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    جوميز وأحمد سليمان
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    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
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    تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع جوميز ولاعبو الفريق
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    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
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    جوميز وعبدالواحد من تدريبات الزمالك
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    جوزيه جوميز
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    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي 4_2
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    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي_3
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    جوميز وأحمد مجدي
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    جوزيه جوميز
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كتب - محمد خيري:

شهدت الساعات القليلة الماضية جدلا واسعا، بعد انتشار أنباء تشير لرغبة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في الرحيل عن الزمالك.

وقال مصدر "لمصراوي" إن جوزيه جوميز تواصل مع حسين لبيب مباشرة من أجل الاعتذار عن الاستمرار في القيادة الفنية للفريق.

وأوضح المصدر أن جوميز تلقى عرضا مقابل 5 أضعاف الذي يتقاضاه مع الزمالك، لذلك من الصعب الاستمرار مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن مجلس الزمالك في اجتماع طارئ غدا الأربعاء، من أجل الاستقرار على بديل للمدرب حال رفضه الاستمرار.

وذكر المصدر أن جوزيه جوميز وجهازه المعاون يتقاضون مبلغ 70 ألف دولار شهريا.

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