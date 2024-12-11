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صدمة لجوميز.. عدد المباريات التي يغيب عنها بنتايك مع الزمالك

07:22 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بنتايك
  • عرض 7 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 7 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 7 صورة
    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
  • عرض 7 صورة
    محمود بنتايك
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كتب- محمد خيري:

تأكد غياب المغربي محمود بنتايك، عن نادي الزمالك، لفترة، بسبب تعرضه للإصابة في المباراة الماضية أمام إنيمبا النيجيري في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووفقا للمركز الإعلامي للزمالك، أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود بنتايك إصابته في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف وسيخضع لعلاج تحفظي وسيغيب لفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ويعد غياب بنتايك عن مباريات الزمالك المقبلة، أزمة بالنسبة للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في المباريات خلال الفترة الماضية.

المباريات التي يغيب عنها بنتايك مع الزمالك:

ويفقد نادي الزمالك المغربي محمود بنتايك في ستة مباريات، في البطولات المختلفة سواء في بطولة الدوري المصري أو بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي وهي كالتالي:

-مباراة المصري في الكونفدرالية يوم 15 ديسمبر

-مباراة سيراميكا كليوباترا يوم 19 ديسمبر

-مباراة طلائع الجيش يوم 24 ديسمبر

-مباراة الاتحاد السكندري 29 ديسمبر

-مباراة المصري في الكونفدرالية يوم 5 يناير

-مباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية يوم 12 يناير

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