بعد قرار الرحيل عن الزمالك.. جوزيه جوميز ينهي اتفاقه مع هذا النادي

ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل جوميز مع الزمالك

أول رد فعل من الزمالك بعد مكالمة جوميز والتفكير في الرحيل

كتبت-هند عواد:

أبلغ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، إدارة النادي، بالاعتذار عن عدم الاستمرار مع الفريق.

وكشفت إذاعة "يو إف إم" السعودية، توقيع جوزيه جوميز مدرب الزمالك، لنادي الفتح السعودي، الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب دوري روشن.

حسب مصادر ufm



جوزيه قوميز مدرب الزمالك يوقع مع نادي الفتح #اكسترا_تايم_UFM ⚽✨



مع:🎙️| @i_alothman7



🎙️ | @moha_jriwi pic.twitter.com/tOM23Lccq0 — إذاعة يو اف ام (@ufmradio) December 10, 2024

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أن جوميز أنهى اتفاقه مع نادي الفتح، لتدريب الفريق لباقي الموسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكشف برنامج "الكورة مع فايق"، رغبة جوميز في الرحيل، مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده وقدره 3 أشهر، وأبلغ إدارة الزمالك برغبته في الرحيل، لتلقيه عرض آخر.

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ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل جوميز مع الزمالك