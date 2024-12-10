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بعد قرار الرحيل عن الزمالك.. جوزيه جوميز ينهي اتفاقه مع هذا النادي

11:50 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
  • عرض 14 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 14 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 14 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 14 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 14 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 14 صورة
    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي_3
  • عرض 14 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 14 صورة
    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي 4_2
  • عرض 14 صورة
    رئيس الزمالك وجوزيه جوميز
  • عرض 14 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 14 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 14 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
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كتبت-هند عواد:

أبلغ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، إدارة النادي، بالاعتذار عن عدم الاستمرار مع الفريق.

وكشفت إذاعة "يو إف إم" السعودية، توقيع جوزيه جوميز مدرب الزمالك، لنادي الفتح السعودي، الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب دوري روشن.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أن جوميز أنهى اتفاقه مع نادي الفتح، لتدريب الفريق لباقي الموسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكشف برنامج "الكورة مع فايق"، رغبة جوميز في الرحيل، مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده وقدره 3 أشهر، وأبلغ إدارة الزمالك برغبته في الرحيل، لتلقيه عرض آخر.

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