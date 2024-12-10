بعد قرار الرحيل عن الزمالك.. جوزيه جوميز ينهي اتفاقه مع هذا النادي
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كتبت-هند عواد:
أبلغ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، إدارة النادي، بالاعتذار عن عدم الاستمرار مع الفريق.
وكشفت إذاعة "يو إف إم" السعودية، توقيع جوزيه جوميز مدرب الزمالك، لنادي الفتح السعودي، الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب دوري روشن.
حسب مصادر ufm
جوزيه قوميز مدرب الزمالك يوقع مع نادي الفتح #اكسترا_تايم_UFM ⚽✨
مع:🎙️| @i_alothman7
🎙️ | @moha_jriwi pic.twitter.com/tOM23Lccq0
— إذاعة يو اف ام (@ufmradio) December 10, 2024
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أن جوميز أنهى اتفاقه مع نادي الفتح، لتدريب الفريق لباقي الموسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي.
وكشف برنامج "الكورة مع فايق"، رغبة جوميز في الرحيل، مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده وقدره 3 أشهر، وأبلغ إدارة الزمالك برغبته في الرحيل، لتلقيه عرض آخر.
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