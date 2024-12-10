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ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل جوميز مع الزمالك

11:29 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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    جوميز وأحمد مجدي من تدريبات الزمالك اليوم
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    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
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    جوزيه جوميز
  • عرض 16 صورة
    جوميز
  • عرض 16 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 16 صورة
    جوميز
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    جوميز وأحمد مجدي
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كتب - محمد القرش:

فجر الناقد الرياضي، عمرو جاب الله، مفاجأة بشأن مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مع الزمالك.

وقال جاب الله في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "جوميز تواصل مع حسين لبيب للاعتذار عن مهمته في منصب المدير الفني للزمالك".

وأضاف: "جوميز تلقى عرضا يلقى قبولا لديه ووافق على تفاصيله ويرغب في الرحيل عن الزمالك".

وأوضح: "جوميز يرغب في الرحيل عن الزمالك مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده المقدر ب3 شهور، مستحقات المدرب المتأخرة تقدر بشهرين ما يعني أنه سيقوم بسداد قيمة شهر واحد في عقده للرحيل عن الفريق".

واختتم: "جوميز ينوي توديع لاعبي الزمالك في مران الفريق غدا للرحيل عن الفريق، المدرب البرتغالي كان منفتحا على التجديد لكن موقفه تغير تماما بعد تلقيه عرضا آخر".

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