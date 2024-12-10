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جوميز يلغي ودية الزمالك ودياموند لهذا السبب

10:39 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

جوزيه جوميز

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كتبت - نهى خورشيد

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن يخوضها الأبيض أمام دياموند أحد أندية دوري القسم الثاني، غداً الأربعاء.

وفضل الجهاز الفني استئناف التدريبات الجماعية بدلاً من المباراة، في إطار الاستعدادات لمواجهة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

من المقرر أن يخوض الفارس الأبيض تدريباته الجماعية غداً في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً على ملعب النادي، استعداداً للقاء المرتقب.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الجمعة المقبل، الموافق 15 ديسمبر، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جوزيه جوميز دياموند الزمالك
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