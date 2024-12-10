حشد جماهيري أسطوري.. بث مباشر لوصول بعثة الأهلي إلى قطر

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كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بدولة قطر، استعدادا لمواجهة الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، في نصف نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال.

واحتشد المئات من الجماهير أمام فندق إقامة بعثة الأهلي، وهتفوا: "اهم اهم أبطال أفريقيا، اهم".

وجاءت قائمة الأهلي للبطولة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - عمر كمال عبدالواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية -عمرو السولية - إمام عاشور - عمر الساعي - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير

خط الهجوم: محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - سمير محمد - محمد عبدالله

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