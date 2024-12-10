"اشتباك وقضيتين".. أزمات إمام عاشور منذ انتقاله إلى الأهلي

كتبت-هند عواد:

دخل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أزمة جديدة وصلت إلى المحاكم، بعد أيام قليلة من انتهاء أزمته مع فرد أمن أحد المولات.

وأقامت سيدة تدعى داليا، جنحة ضد إمام عاشور، تتهمه بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحددت محكمة جنح الدقي، جلسة 14 يناير، لنظر أولى جلسات محاكمة اللاعب.

وواجه إمام عاشور، منذ انتقاله إلى الأهلي، العديد من الأزمات، بدأت بإعلان أحد المصورين الرياضيين، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق إمام، بسبب رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يصل الأمر إلى المحاكم، وانتهى بالصلح.

واشتبك إمام عاشور، مع أكثر من فرد، خلال أكثر من مناسبة، بسبب زوجته، وفي الأزمة الأخيرة، حكم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر، في تهمة التعدي على فرد أمن يعمل بأحد المولات، بعد تلقيه مكالمة من زوجته بتعرضها للمضايقة.

وانتهت أزمة إمام عاشور مع فرد أمن الأمن، بحكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى بالتصالح، وإلغاء حكم أول درجة الذي قضى بحبس اللاعب 6 أشهر بتهمة الضرب.

كما واجه عاشور أزمة جديدة داخل النادي الأهلي، خلال الأيام الماضية، باشتباكه مع محمد الشناوي قائد الفريق، مما تسبب في تغريمه مليون جنيه ومنعه من التدريبات الجماعية، لكن انتهى الأمر بالصلح بين الثنائي.

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