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إحالة ميزانية الزمالك إلى المركزي للمحاسبات

08:07 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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كتب - محمد خيري:

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك عن عدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 2677 عضو من إجمالي 112391 عضو يحق لهم الحضور.


وكان يٌشترط لاكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، حضور 10 آلاف عضو وهو ما لم يتحقق.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية عن تكليف مجلس إدارة نادي الزمالك باختصاصات الجمعية العمومية في مناقشة بنود الجمعية فيما عدا بند الميزانية الذي سيتم ارساله إلى الجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإرسال الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.


وضمت الجمعية العمومية 150 لجنة، تحت إشراف 5 مستشارين من النيابة الإدارية، وبدعم من 400 موظف إداري، إذ جرى تخصيص موظفين لكل لجنة، من أجل ضمان سير العمل بعمومية النادي بسلاسة.
وكان التسجيل بالجمعية العمومية بدأ في الملعب المفتوح للكرة الطائرة والسلة بين صالتي 1 و2، بمقر النادي، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

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