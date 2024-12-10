"من الإيقاف إلى الاعتزال".. القصة الكاملة لإعتداء لاعب المنصورة على علاء نوح

كتبت - نهى خورشيد

شهدت مباراة المنصورة والمقاولون العرب بدوري القسم الثاني المصري، واقعة تعدي أحمد شاهين لاعب الأول على مدربه علاء نوح بعد قرار استبداله من اللقاء.

وحدثت الواقعة، بعد قرار نوح باستبداله بعد 10 دقائق من مشاركته في المباراة.

وبعد انتهاء اللقاء بهزيمة المنصورة بثلاثية نظيفة، قال علاء نوح في تصريحات عبر أون سبورت:"اللاعب بينزل مش بينفذ التعليمات يطلع برا، لأن ما فيش حد فيهم عمل حاجة لنادى المنصورة أو حاط النادي في السما، فكله لازم يسمع الكلام ويحترم القرارات واللى نقول عليه ننفذه يتنفذ، واللي عمله هو يتحمله مافيش مشاكل".

كما حدد محمد البسيوني رئيس النادي في تصريحات لمصراوي العقوبة الأولية للاعب:" سيتم مراجعة مذكرة المدير الفني ومذكرة مدير الكرة للوقوف على تفاصيل الواقعة".

وأضاف:" وبعد ذلك فتح تحقيق شامل مع اللاعب، وبعد استكمال الإجراءات تحدد العقوبة النهائية له".

وقرر شاهين اعتزال كرة القدم في أول تعليق له على الواقعة عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك:"أولاً أنا بعتذر لجماهير نادي المنصوره وبعتذر لمجلس إدارة نادي المنصورة وأتمنى التوفيق للكيان الكبير سأبقى محب ومشجع لبلدي وقررت عدم لعب كورة القدم نهائيًا ولو أنا اتصرفت غلط فده خارج عن إرادتي وأتمنى أي حد يحط نفسه مكاني".

وعلق شقيق شاهين على تعديه عبر الفيسبوك:"أولا أنا بتأسف للكابتن علاء نوح المحترم على اللى حصل من أحمد بس حضرتك عارف ومتأكد حب أحمد وغيرته على فريق بلده المنصورة، وهو أكثر لاعب شايل الهم والقرف اللى من أول السنة وحضرتك عارف الضغوط اللى هو فيها من كل حاجه وتعب اخويا ووالدتي دي لوحدها ضغوط وحضرتك أنت خسران 3 اه ده قرارك وأنت حر، بس حضرتك جيت على أحمد كتير من أول ما حضرتك مسكت الفرقة وأخيراً أنا بتأسف لجمهور المنصورة والكورة المصرية كلها ده لاعب عنده 19 سنة حرام كل الضغوط دي من الإعلام والصفحات وكل الناس بجد حرام...".

وخرج شاهين للتعليق مجدداً في تصريحات عبر أون تايم سبورت:"والله يا كابتن دي حاجة خارجة عن إرادتي، هي تراكمات بس وأنا بتأسف للكابتن علاء وبتمني يقبل أسفي".

وأضاف:" ضغوط الحياة والوضع اللى احنا فيه والنادي فيه، يعني أنا شاب عندي 20 سنة غصب عني عمري ما أعمل كده والله، بس هي جات كدا".

وتابع:"مافيش حد مش بيشتغل على نفسه، بس كل واحد عنده وجهة نظير، وهو وجهة نظر حضرته اني مش بنفذ تعليماته بس أنا مش بعمل كده والله، بس هو يعنى اللى هو شايفه واكيد كل الأحترام لي".

وواصل شاهين:" الناس مزودين معايا أوي والسوشيال ميديا كلها عليا، أنا عارف أن اللي حصل غلط بس حاسس إنهم عايزين يدبحوني".

وعن اعتزاله:" والله ده من اللي شوفته بعد الماتش هما الناس عايزين كده فخلاص بقى مش هكمل، أنا مش بعتذر للكابتن عشان الكورة، أنا كده كده مش عايز ألعب تاني".