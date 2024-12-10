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"كان نفسي أكون موجود".. أول تعليق لمصطفى شوبير بعد استبعاده من قائمة الأهلي

07:29 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تعليق مصطفى شوبير بعد إعلان قائمة الأهلي في كأس إن

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كتبت-هند عواد:

نشر مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، صورته عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بكأس القارات الثلاثة.

وكتب مصطفى شوبير: "الذهب ميلقش إلا بينا، كان نفسي أكون موجود، بالتوفيق يا رجالة إن شاء الله".

ويغيب مصطفى شوبير عن قائمة الأهلي، التي تغادر إلى قطر، لمواجهة الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، في نصف نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وجاءت قائمة الأهلي للبطولة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفي مخلوف

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - عمر كمال عبدالواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية -عمرو السولية - إمام عاشور - عمر الساعي - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير

خط الهجوم: محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - سمير محمد - محمد عبدالله

الأهلي مصطفى شوبير قطر
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