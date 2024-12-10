25 صورة من مران الأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس انتركونتيننتال

كتب - محمد القرش:

وصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي منذ قليل، متجهة نحو العاصمة القطرية الدوحة من أجل المشاركة في بطولة الإنتركونتيننتال.

وخاض لاعبو الفريق بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء بقيادة المدير الفني للفريق مارسيل كولر حصة تدريبية صباحية؛ استعدادًا لبطولة الانتركونتيننتال.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال ضد الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي المقرر لها يوم غد الأربعاء.

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