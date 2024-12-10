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للمشاركة في الإنتركونتيننتال.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة للسفر إلى الدوحة (صور)

05:54 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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    كهربا وخالد مرتجي
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    ياسر إبراهيم وطاهر وحسين الشحات
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    خالد مرتجي مع الشحات وياسر إبراهيم
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    بعثة الأهلي في مطار القاهرة
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    خالد مرتجي وكولر
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    الشناوي ومحمود الخطيب
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    عمر كمال عبد الواحد
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    كريم الدبيس
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    بعثة الاهلي
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    إمام عاشور
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    محمود الخطيب
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    أكرم توفيق
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    محمد الخطيب ومحمد رمضان
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    الخطيب مع لاعبي الأهلي
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    مارسيل كولر
  • عرض 20 صورة
    رامي ربيعة
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كتب - محمد القرش:

وصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي منذ قليل، متجهة نحو العاصمة القطرية الدوحة من أجل المشاركة في بطولة الإنتركونتيننتال.

وخاض لاعبو الفريق بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء بقيادة المدير الفني للفريق مارسيل كولر حصة تدريبية صباحية؛ استعدادًا لبطولة الانتركونتيننتال.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال ضد الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي المقرر لها يوم غد الأربعاء.

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