نجم إنبي يعلن وفاة زوجته.. والنادي ينعي لاعبه

كتبت - نهى خورشيد

أعلن محمد إسماعيل حامد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي وفاة زوجته، مطالباً متابعيه بالدعاء لها.

وكتب إسماعيل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، زوجتي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون اسألكم الدعاء لها اللهم ارزقنا الصبر عند الشدة والرضا عند الابتلاء".

وأضاف:"والله كانت زوجة طيبة وصالحة وصابرة، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك واسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وجميع موتى المسلمين".

ونعى مجلس إدارة نادي إنبي عبر الحساب الرسمي على "فيسبوك":" يتقدم أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري ولاعبو الفريق الأول وجميع القطاعات الرياضية بالنادي بخالص التعازي والمواساة إلى اللاعب محمد إسماعيل حامد في زوجته التي وافتها المنية اليوم".

وأتم:"نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".