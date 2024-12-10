لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

جيرونا

- -
19:45

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

شاختار دونيتسك

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

إنتر ميلان

بطولة العالم للأندية للكرة الطائرة للرجال

برايا كلوب

- -
22:00

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الاتحاد السكندري

0 9
14:30

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

نجم إنبي يعلن وفاة زوجته.. والنادي ينعي لاعبه

05:54 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

محمد إسماعيل حامد مدافع إنبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

أعلن محمد إسماعيل حامد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي وفاة زوجته، مطالباً متابعيه بالدعاء لها.

وكتب إسماعيل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، زوجتي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون اسألكم الدعاء لها اللهم ارزقنا الصبر عند الشدة والرضا عند الابتلاء".

وأضاف:"والله كانت زوجة طيبة وصالحة وصابرة، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك واسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وجميع موتى المسلمين".

ونعى مجلس إدارة نادي إنبي عبر الحساب الرسمي على "فيسبوك":" يتقدم أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري ولاعبو الفريق الأول وجميع القطاعات الرياضية بالنادي بخالص التعازي والمواساة إلى اللاعب محمد إسماعيل حامد في زوجته التي وافتها المنية اليوم".

وأتم:"نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

IMG_6040

نجم إنبي يعلن وفاة زوجته وفاة زوجة محمد حامد مدافع نادي إنبي محمد إسماعيل حامد على فيسبوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
للمشاركة في الإنتركونتيننتال.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة للسفر إلى الدوحة (صور)

إعلان

إعلان

ما حقيقة صورة سجين "الحفرة" في سجن صيدنايا السوري؟ (صور+ فيديو)
8 جثث وقطع الكهرباء والغاز بعد انهيار عقار الوايلي.. ماذا يحدث؟