25 صورة من مران الأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس انتركونتيننتال

عمومية الزمالك مهددة بعدم الاكتمال.. وشكوى جماعية من الأعضاء للبيب

كتب - محمد الميموني:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء بقيادة المدير الفني للفريق مارسيل كولر حصة تدريبية صباحية؛ استعدادًا لبطولة الانتركونتيننتال.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي صور للتدريبات ذيلها بتعليق: "مران أبطال نصف العالم الختامي قبل السفر إلى قطر لخوض بطولة كأس التحدي".

ويلعب الأهلي يوم السبت 14 ديسمبر الجاري نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال ضد الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي والمقرر لها يوم غد الأربعاء.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

طبيب الزمالك يُعلن رسميًا غياب نجم الفريق لقرابة شهر