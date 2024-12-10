طبيب الزمالك يُعلن رسميًا غياب نجم الفريق لقرابة شهر

عمومية الزمالك مهددة بعدم الاكتمال.. وشكوى جماعية من الأعضاء للبيب

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك، نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم المغربي بصفوفهم محمود بنتايج.

وأوضح أسامة، في تصريحات أوردها المركز الإعلامي لناديه اليوم الثلاثاء، أن الفحوصات أثبتت إصابة الظهير الأيسر الدولي في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الظهير الأيسر سيخضع لعلاج تحفظي وسيغيب لفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وكان محمود بنتايج تعرض لإصابة في مباراة الزمالك أمام إنيمبا النيجيري بالجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية وتم استبداله عقب نهاية الشوط الأول.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك يوم غد الأربعاء تحضيراته لمواجهة المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية.

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