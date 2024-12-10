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كولر يُعلن قائمة الأهلي المتجهة إلى قطر لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال

03:14 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    جلسة التصوير الرسمي للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال
  • عرض 16 صورة
    جلسة التصوير الرسمي للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال
  • عرض 16 صورة
    جلسة التصوير الرسمي للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال
  • عرض 16 صورة
    جلسة التصوير الرسمي للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال
  • عرض 16 صورة
    جلسة التصوير الرسمي للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال
  • عرض 16 صورة
    جلسة التصوير الرسمي للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال
  • عرض 16 صورة
    جلسة التصوير الرسمي للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال
  • عرض 16 صورة
    جلسة التصوير الرسمي للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال
  • عرض 16 صورة
    جلسة التصوير الرسمي للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال
  • عرض 16 صورة
    جلسة التصوير الرسمي للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال
  • عرض 16 صورة
    جلسة التصوير الرسمي للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال
  • عرض 16 صورة
    جلسة التصوير الرسمي للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال
  • عرض 16 صورة
    جلسة التصوير الرسمي للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال
  • عرض 16 صورة
    جلسة التصوير الرسمي للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال
  • عرض 16 صورة
    جلسة التصوير الرسمي للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، عن القائمة التي ستتجه إلى دولة قطر لخوض منافسات بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال.

وضمت قائمة الأهلي، بحسب بيان رسمي صادر عن النادي اليوم الثلاثاء، كل من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو.

وكذلك رضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي إلى قطر عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي على كأس التحدي.

ويلعب الأهلي يوم السبت 14 ديسمبر الجاري نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال ضد الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي والمقرر لها يوم غد الأربعاء.

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