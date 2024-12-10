بعد حديث إنفانتينو.. محمد شبانة يحذر الأهلي من كارثة

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يحتاج لتدعيم صفوفه بصفقات قوية قبل لمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شبانة، في برنامجه على قناة etc:” الأهلي يجهز لصفقات جامدة جدًا قبل كأس العالم للأندية، سيعود أحمد عبدالقادر، وأليو ديانج، وحمدي فتحي، ومحمود حسن تريزيجيه، وأنا أرفض هذا التفكير، لأن الأهلي سيلتقي مع إنتر ميامي بقيادة ميسي في افتتاح البطولة".

وتابع:" إنفانتيو تحدث عن الأهلي بشكل جيد وعن تاريخه وبطولاته، ونحن نتحدث عن عودة تريزيجيه، وسيكون هناك كارثة في حالة عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية، وأين دور محمد رمضان، ولجنة الإسكاوتنج والتخطيط".

وأكمل:" اعتادنا على الإنجازات في الأهلي، وهو كبير القارة، ولكن التفكير في الصفقات قبل كأس العالم تفكير خاطئ، والأهلي يحتاج 4 صفقات تساعد الفريق في كأس العالم وليس عودة ديانج وحمدي فتحي وعبدالقادر، لأن ذلك لا يمثل إضافات".

اقرأ أيضا:

رسميًا.. هاني أبو ريدة رئيسًا لاتحاد الكرة

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا