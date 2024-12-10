الكشف عن موعد مشاركة محمد هاني بالتدريبات الجماعية للأهلي

"يشارك بها الأهلي".. بي إن سبورتس تُعلن حصولها على حقوق بث كأس إنتركونتيننتال

رسميًا.. هاني أبو ريدة رئيسًا لاتحاد الكرة

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن موعد مشاركة الظهير الأيمن بصفوف الأهلي محمد هاني بالتدريبات الجماعية.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن اللاعب من المتوقع أن يعود للمشاركة بالتدريبات الجماعية لفريقه خلال 10 أيام.

وكان اللاعب صاحب الـ 28 عامًا قد بدأ اليوم المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بمقر ناديه وهي الجري حول الملعب.

وكان هاني قد تعرض لإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

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رسميًا.. هاني أبو ريدة رئيسًا لاتحاد الكرة