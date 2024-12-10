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الكشف عن موعد مشاركة محمد هاني بالتدريبات الجماعية للأهلي

01:14 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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  • عرض 14 صورة
    محمد هاني لاعب الأهلي وشقيقته
  • عرض 14 صورة
    محمد هاني لاعب الأهلي وشقيقته
  • عرض 14 صورة
    محمد هاني
  • عرض 14 صورة
    محمد هاني لاعب النادي الأهلي
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    محمد هاني لاعب النادي الأهلي (10)
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    محمد هاني لاعب النادي الأهلي (9)
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن موعد مشاركة الظهير الأيمن بصفوف الأهلي محمد هاني بالتدريبات الجماعية.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن اللاعب من المتوقع أن يعود للمشاركة بالتدريبات الجماعية لفريقه خلال 10 أيام.

وكان اللاعب صاحب الـ 28 عامًا قد بدأ اليوم المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بمقر ناديه وهي الجري حول الملعب.

وكان هاني قد تعرض لإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

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