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رسميًا.. هاني أبو ريدة رئيسًا لاتحاد الكرة

12:58 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هاني أبو ريدة
  • عرض 5 صورة
    هاني أبو ريدة
  • عرض 5 صورة
    هاني أبو ريدة
  • عرض 5 صورة
    هاني أبو ريدة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصبح هاني أبو ريدة رئيسًا للاتحاد المصري لكرة القدم بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لـ "الجبلاية".

وكان باب التسجيل بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة قد فُتح في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء لمدة ساعتين؛ إذ اكتمل خلالها النصاب القانوني بعد وصول ممثلي 106 ناديًا.

الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ناقشت في البداية الميزانية تمهيدًا لاعتمادها حال الموافقها عليها ثم سيُعلن بعد ذلك فوز هاني أبو ريدة برئاسة الجبلاية لمدة 4سنوات مقبلة.

يذكر أن قائمة هاني أبو ريدة تضم كل من خالد الدرندلي نائبًا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، محمد الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

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هاني أبو ريدة اتحاد الكرة هاني أبو ريدة رئيسًا لاتحاد الكرة
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