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"التحديات أمامنا كثيرة".. حسين لبيب يوجه رسالة لجماهير الزمالك

12:46 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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كتب- محمد خيري:

وجه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، رسالة للجماهير البيضاء، بشأن الفترة المقبلة، للنادي الأبيض على جميع الأصعدة.

قال حسين لبيب في تصريحات لقناة الزمالك: "نعد جماهير الزمالك بوجود تطوير حقيقي في قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة"

أضاف: "حسام المندوه، أمين الصندوق، يبذل جهود قوية في الناحية المالية داخل النادي، وكل فرد داخل مجلس الإدارة يؤدي مهامه على أكمل وجه".

أكمل: "التحديات أمامنا كثيرة داخل الزمالك ولدينا القدرة على العمل لمصلحة النادي أولًا، ولا نريد سوى اسعاد جماهير نادي الزمالك والجمعية العمومية".

وأتم تصريحاته: "تفاجئنا بقيام البعض بمحاولة تأجيل الجمعية العمومية للنادي، ولكنها تقام في موعدها دون أي أزمات".

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