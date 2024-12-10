"يشارك بها الأهلي".. بي إن سبورتس تُعلن حصولها على حقوق بث كأس إنتركونتيننتال بشكل حصري

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث كأس إنتركونتيننتال 2024 بشكل حصري.

وأوضحت شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، حصولها على حقوق البث حصريًا للبطولة بـ 39 منطقة بالشرق الأوسط، شمال إفريقيا، فرنسا، آسيا، المحيط الهادئ وأمريكا الشمالية.

ويلعب الأهلي يوم السبت 14 ديسمبر الجاري نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال ضد الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي والمقرر لها يوم غد الأربعاء.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.

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