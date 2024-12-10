"خدنا وعود كتير".. شكوى جماعية للاعبي الزمالك وتدخل عبد الواحد السيد

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، إن لاعبي الفريق الأول لنادي الزمالك، تقدموا بشكوى جماعية لعبدالواحد السيد مدير الكرة، خلال رحلة الأبيض الأخيرة في نيجيريا لمواجهة إنيمبا ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل الزمالك مع إنيمبا النيجيري، يوم الأحد الماضي، في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بهدفين لكل فريق.

وقال "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور: "الشكوى الجماعية من لاعبي الزمالك بسبب المطالبة بالمستحقات المتأخرة وطالبوا عبد الواحد السيد بالحصول على أموالهم".

أضاف: "الجميع اشتكى من عدم الحصول على أي دفعة من مستحقات الموسم الحالي في الوقت الذي صرفت العديد من الأندية 25% و50% من عقود اللاعبين".

وأتم تصريحاته: "عبد الواحد أكد للاعبين أن هناك وعد من الإدارة بصرف دفعة من المستحقات خلال الفترة المقبلة".

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