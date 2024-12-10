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موعد مباراة جيرونا وليفربول بدوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

11:27 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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    ليفربول (1)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق ليفربول عند 07:45 مساء اليوم الثلاثاء ضيفًا على نظيره جيورنا الإسباني ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ويتصدر فريق ليفربول الترتيب قبل المباراة برصيد 15 نقطة ـ العلامة الكاملة ـ، فيما يحتل جيرونا المركز 30 برصيد 3 نقاط.

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