"حزين أوي".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية بسبب المتحف
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كتب- محمد خيري:
أعرب أحمد الميرغني، نجم الزمالك السابق، عن غضبه من عدم دعوته في حفل افتتاح المتحف الجديد للقلعة البيضاء.
وقال الميرغني في تصريحات على قناة "الحدث اليوم": "بعد اعتزالي كرة القدم لم تدعوني أي إدارة لأى مناسبة لنادي الزمالك على الإطلاق وهذا أمر يجعلني أشعر بالحزن الشديد لأن النادي بيتي أولا وأخيرا".
وأضاف: "لم يقوم مجلس إدارة من مجالس إدارة الزمالك سواء الماضي أو الحاضر بالحدث معي حول العمل داخل القلعة البيضاء وأتمنى التقدير من جانب مسؤولي النادي".
وأتت تصريحاته: "كنت أنتظر دعوتي لحضور افتتاح المتحف الخاص ببطولات النادي، ولكن لم يتم تقديري أيضا، وهذا يجعلني حزين دائما".
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