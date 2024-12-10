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"حزين أوي".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية بسبب المتحف

11:27 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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كتب- محمد خيري:

أعرب أحمد الميرغني، نجم الزمالك السابق، عن غضبه من عدم دعوته في حفل افتتاح المتحف الجديد للقلعة البيضاء.

وقال الميرغني في تصريحات على قناة "الحدث اليوم": "بعد اعتزالي كرة القدم لم تدعوني أي إدارة لأى مناسبة لنادي الزمالك على الإطلاق وهذا أمر يجعلني أشعر بالحزن الشديد لأن النادي بيتي أولا وأخيرا".

وأضاف: "لم يقوم مجلس إدارة من مجالس إدارة الزمالك سواء الماضي أو الحاضر بالحدث معي حول العمل داخل القلعة البيضاء وأتمنى التقدير من جانب مسؤولي النادي".

وأتت تصريحاته: "كنت أنتظر دعوتي لحضور افتتاح المتحف الخاص ببطولات النادي، ولكن لم يتم تقديري أيضا، وهذا يجعلني حزين دائما".

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متحف الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك أحمد المرغني
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