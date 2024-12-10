لاختيار هاني أبو ريدة.. اكتمال النصاب القانونى لعمومية اتحاد الكرة

كتب- محمد خيري:

اكتمل النصاب القانوني لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، المنعقدة في مقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وتشهد الجمعية العمومية اليوم انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية، وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولي والأفريقي، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتنص لائحة النظام الأساسي أنه لابد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 68 ناديًا من 134 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار القائمة والفوز بالتزكية.

وشهد الحضور، 106 ناديا من الذين يحق لهم التصويت، للتصويت على اختيار قائمة هاني أبو ريدة، والفوز بالتزكية برئاسة اتحاد الكرة، لعدم وجود منافسا له.

وتضم القائمة كلاً من هاني أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر، وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

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