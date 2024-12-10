أبناء المشاهير.. أحمد إكرامي إصابة جعلته يعتزل مبكرًا.. وتُوفي في عامه الـ26

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كان الطبيعي أن يتواجد أحمد نجل إكرامي الشحات نجم حراسة المرمى بالنادي الأهلي والمنتخب بقطاع ناشئين القلعة الحمراء لاستكمال مسيرة والده.

وهو ما حدث بالفعل؛ إذ انضم لقطاع ناشئين القلعة الحمراء وهو في عامه الثامن؛ إذ ظل الحارس الأساسي لجميع فرق القطاع التي مثلها ومنها انضم للمنتخب؛ إذ ظهر بصورة جيدة خلال بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً التي استضافتها القاهرة عام 1997.

وظلّ أحمد إكرامي بالنادي الأهلي حتى انضم في عام 2004 لنادي الترسانة؛ حيث تألق بصفوفه ولكنه تعرض لإصابة في الكتف أنهت مسيرته في موسم 2005/06 قبل أن يتوفى في 4 فبراير عام 2006 عن عمر يناهز الـ 26 عاماً.

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