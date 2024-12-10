ستوري نجوم كرة القدم.. صورة غامضة لزيزو.. و "شوبينج" مروان عطية

ملف رياضة مصراوي.. اعتداء لاعب المنصورة على مدربه .. وإصابة قوية لنجم

"أشعر بأن مستقبلي ضاع".. أول تعليق من لاعب المنصورة عن أزمته مع مدربه

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



شارك النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح جانب من مشاركته بتدريبات فريقه اليومية، بينما نشر نجم الزمالك أحمد سيد "زيزو" صورة بقميص الزمالك يبدو عليه الحزن بها، فيما ظهر مروان عطية لاعب الأهلي بمحل ملابس في إشاره لتسوقه.



وشارك لاعب الزمالك عمر فرج تواجده بفريق الجولة بالكونفدرالية، فيما شارك أحمد فتوح إحصائياته مع الزمالك، بينما شارك أحمد عيد لاعب المصري تدريباته بالجيم ومثله يوسف أوباما لاعب بيراميدز، كما شارك أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز جانب من رحلته لتونس مع فريقه لمواجهة الترجي.



وأعاد لاعب الأهلي أحمد نبيل "كوكا" نشر صورة من جلسة تصوير ناديه قبل السفر إلى قطر للمشاركة ببطولة كأس إنتركونتيننتال، بينما شارك عمر فايد المحترف المصري بصفوف بيرشكوت البلجيكي ملخص لمساته بمباراة فريقه أمام أندرلخت بالدوري البلجيكي.

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