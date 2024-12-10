لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

جيرونا

- -
19:45

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

شاختار دونيتسك

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

إنتر ميلان

بطولة العالم للأندية للكرة الطائرة للرجال

برايا كلوب

- -
22:00

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الاتحاد السكندري

- -
14:30

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. صورة غامضة لزيزو.. و "شوبينج" مروان عطية

12:47 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    صورة غامضة لزيزو
  • عرض 10 صورة
    عمر فرج يُبدي سعادته بالتواجد بتشكيل الجولة بالكونفدرالية
  • عرض 10 صورة
    من مشاركة عمر فايد بمباراة أندرلخت بالدوري البلجيكي
  • عرض 10 صورة
    أحمد عاطف قطة خلال رحلة سفره مع بيراميدز إلى تونس
  • عرض 10 صورة
    شارك أحمد عيد جانب من تدريباته في صالة الحديد
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح يستعرض عبر منشور أُشير له به إحصائياته مع الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أوباما يواصل التدريبات
  • عرض 10 صورة
    جانب من تدريبات محمد صلاح مع ليفربول
  • عرض 10 صورة
    أحمد نبيل كوكا بجلسة تصوير الأهلي لبطولة أنتر كونتيننتال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.


شارك النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح جانب من مشاركته بتدريبات فريقه اليومية، بينما نشر نجم الزمالك أحمد سيد "زيزو" صورة بقميص الزمالك يبدو عليه الحزن بها، فيما ظهر مروان عطية لاعب الأهلي بمحل ملابس في إشاره لتسوقه.


وشارك لاعب الزمالك عمر فرج تواجده بفريق الجولة بالكونفدرالية، فيما شارك أحمد فتوح إحصائياته مع الزمالك، بينما شارك أحمد عيد لاعب المصري تدريباته بالجيم ومثله يوسف أوباما لاعب بيراميدز، كما شارك أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز جانب من رحلته لتونس مع فريقه لمواجهة الترجي.


وأعاد لاعب الأهلي أحمد نبيل "كوكا" نشر صورة من جلسة تصوير ناديه قبل السفر إلى قطر للمشاركة ببطولة كأس إنتركونتيننتال، بينما شارك عمر فايد المحترف المصري بصفوف بيرشكوت البلجيكي ملخص لمساته بمباراة فريقه أمام أندرلخت بالدوري البلجيكي.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

تقرير يكشف 4 أسباب لرغبة محمد صلاح في تجديد تعاقده مع ليفربول

ستوري نجوم الرياضة زيزو محمد صلاح مروان عطية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى وقف انعقاد عمومية الزمالك
"لا موالاة أو معارضة".. شخصيات سياسية واقتصادية تطلق دعوة لبدء تأسيس كيان سياسي جديد
رئيس البرلمان السوري يتحدث لمصراوي.. "حقيقة التسريب الصوتي لبشار والمصير القادم"