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"أشعر بأن مستقبلي ضاع".. أول تعليق من لاعب المنصورة عن أزمته مع مدربه وسببها

12:29 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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    مشادة بين لاعب المنصورة والمدير الفني
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    خناقة لاعب المنصورة ومدربه
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    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
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    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 23 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 23 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 23 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 23 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 23 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 23 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 23 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 23 صورة
    أحمد شاهين لاعب المنصورة يعتدي على المدرب علاء نوح
  • عرض 23 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 23 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 23 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 23 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 23 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 23 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 23 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 23 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب المنصورة أحمد شاهين إنه يشعر بأن مستقبله قد ضاع بعد واقعة اعتدائه على مدربه علاء نوح.

وحدثت الواقعة بعد ما قرر علاء نوح تبديل اللاعب أحمد شاهين خلال 10 دقائق فقط من مشاركته بمباراة المقاولون العرب مساء الإثنين ضمن منافسات دوري المحترفين.

وأضاف اللاعب في تصريحات لفضائية إم بي سي مساء الإثنين:"عمري 20 سنة والكل يطلب مني الاعتزال وأشعر بأن مستقبلي قد ضاع لأن ماحدث خطأ كبير ولا أنصح أي لاعب بفعله لذا أعلنت الاعتزال لأنني تخوفت من عدم تقبل أي فريق لي".

وأشار صاحب الـ 20 عاماً إلى أن علاقته مع مدربه علاء نوح ليست على ما يُرام خلال الفترة الأخيرة؛ إذ دائمًا ما يستبعده من التدريبات.

وأوضح اللاعب بأن المدرب طلب منه الضغط وقام هو بذلك وضغط على ثلاثة لاعبين فوجد مدربه يطالبه مواصلة الضغط فتوقف عن الضغط لشعوره بصعوبة قطع الكرة من وسط ثلاثة لاعبين:"التعليمات الفنية كانت الضغط الجماعي".

وكان مدرب المنصور قد أعلن أن سبب استبداله اللاعب عدم التزامه بالتعليمات.

واختتم اللاعب تصريحاته بالتنويه إلى أنه يمر خلال الفترة الجارية بضغوط؛ لصعوبة وضع الفريق.

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علاء نوح أحمد شاهين مباراة المقاولون العرب والمنصورة واقعة مهاجم المنصورة
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