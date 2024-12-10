ملف رياضة مصراوي.. اعتداء لاعب المنصورة على مدربه .. وإصابة قوية لنجم المصري

كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الاثنين، نستعرضها خلال السطور التالية:

جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال

نشرت حسابات النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي جلسة تصوير رسمية لفريقه قبل السفر إلى قطر؛ لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد إصابته".. موقف سالم الدوسري من المشاركة رفقة السعودية في خليجي 26

أشارت تقارير صحفية سعودية اليوم الإثنين، أن النجم السعودي سالم الدوسري، سيحتاج إلى ارتداء واقي للوجه، خلال الفترة المقبلة، خلال المشاركة في التدريبات والمباريات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"لا تشمل محمد صلاح".. مدرب ليفربول يكشف خطته مع لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية

كشف المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول الإنجليزي، أرني سلوت، عن انتهاجه خطة خلال الفترة الماضية بالتدوير بين اللاعبين. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قرار مفاجيء من لاعب المنصورة بعد اعتدائه على مدرب الفريق

قرر أحمد شاهين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد واقعة اعتدائه على علاء نوح المدير الفني، خلال المواجهة التي جمعتهما بنادي المقاولون العرب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"شرخ في المشطية".. المصري يعلن إصابة قوية لاعبه قبل مواجهة الزمالك

كشف النادي المصري البورسعيدي، تفاصيل إصابة ميدو جابر، لاعب الفريق، خلال مواجهة الأمس أمام بلاك بولز الموزمبيقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"دخل وخرج في 10 دقائق".. لاعب المنصورة يعتدي على مدربه في مباراة المقاولون (صور وفيديو)

شهدت مباراة المقاولون العرب أمام نظيره المنصورة اليوم، في بطولة دوري المحترفين المصري، مشادة قوية بين لاعب نادي المنصورة أحمد شاهين ومدرب الفريق علاء نوح. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"ابن التالتة يمين".. رد ناري من ميدو بشأن تشجيعه للأهلي

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الهجوم الذي تعرض له خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن عدم تشجيعه للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

منافس الأهلي بكأس العالم للأندية.. إنتر ميامي الأمريكي يُعلن رحيل 7 لاعبين

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي رحيل 7 لاعبين عن صفوفه بعد نهاية عقودهم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رئيس المنصورة يكشف لمصراوي العقوبة الأولية لأحمد شاهين بعد الاعتداء على مدربه

علق محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة علي واقعة اعتداء أحمد عبدالواحد شاهين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على علاء نوح المدير الفني. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)