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"الأهلي ببطولة العالم وليفربول في الأبطال".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

09:00 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل

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كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهات الشامبيونز ليج، بجانب لقاء الأهلي في بطولة العالم للطائرة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا:

جيرونا ضد ليفربول.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

دينامو زغرب ضد سلتيك.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

لايبزيج ضد استون فيلا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 5.

شاختار ضد بايرن ميونخ.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

ريد بول سالزبورج ضد باريس سان جيرمان.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

أتلانتا ضد ريال مدريد.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

باير ليفركوزن ضد إنتر ميلان.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.

بريست ضد إيندهوفن.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 7.

كلوب بروج ضد سبورتنج لشبونة.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 6.

بطولة العالم للطائرة:

برايا كلوب ضد الأهلي.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

الدوري المصري للسيدات:

الاتحاد السكندري ضد الزمالك.. الثانية والنصف عصراً

الجونة ضد المقاولون العرب.. الثانية والنصف عصراً

بيراميدز ضد زد.. الثانية والنصف عصراً

محمد صلاح الأهلي مواعيد مباريات اليوم
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